Prefeita Fátima Pacheco se pronuncia após registrar Boletim de Ocorrência por agressões sofridas durante convenção da oposição - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Prefeita Fátima Pacheco se pronuncia após registrar Boletim de Ocorrência por agressões sofridas durante convenção da oposiçãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 04/08/2024 22:59 | Atualizado 04/08/2024 23:00

Quissamã - Na manhã deste domingo (4), a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, denunciou publicamente agressões e ameaças sofridas durante uma convenção partidária da oposição, realizada no sábado (3). A prefeita relatou ter sido atacada verbalmente e acusada injustamente de roubo por um vereador de São Gonçalo, que foi aplaudido pelos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito da oposição. Em resposta, Fátima Pacheco registrou um Boletim de Ocorrência e prometeu combater a violência e o desrespeito.



Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a prefeita expressou sua preocupação com a escalada de agressões políticas e destacou a importância de manter a civilidade e o respeito em Quissamã. “Na convenção de ontem, um vereador de São Gonçalo me xingou de ladra, bandida e vagabunda, e foi aplaudido pelo pré-candidato a prefeito e pelo pré-candidato a vice da oposição. Não vou me calar diante disso. Não aceitaremos que as mulheres de Quissamã sejam atacadas e xingadas, e que forasteiros venham à nossa cidade para nos desqualificar", disse.

Prefeita Fátima Pacheco se pronuncia após registrar Boletim de Ocorrência por agressões sofridas durante convenção da oposição Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Fátima Pacheco também ressaltou que, apesar de não ser candidata nas próximas eleições, está sendo alvo de ataques intensos. “A violência contra a mulher é inaceitável, e isso nada tem a ver com política. A política em Quissamã nunca foi tão degradante. O cenário que se desenha é de uma política pautada pela baixaria, pelo ataque e pela ameaça, com um vereador afirmando que vai passar por cima de todos”, destacou.



A prefeita enfatizou que não permitirá que a violência e o ódio prevaleçam em Quissamã. “Vamos combater isso pela polícia e pela justiça. Na noite de ontem, estive na delegacia e registrei um Boletim de Ocorrência. E vamos combater também pela política. Não permitiremos que Quissamã, uma cidade de gente amiga e alegre, se torne um território de agressividade. Seguiremos em frente de cabeça erguida, fazendo o melhor para o nosso município”, concluiu. Fátima Pacheco também ressaltou que, apesar de não ser candidata nas próximas eleições, está sendo alvo de ataques intensos. “A violência contra a mulher é inaceitável, e isso nada tem a ver com política. A política em Quissamã nunca foi tão degradante. O cenário que se desenha é de uma política pautada pela baixaria, pelo ataque e pela ameaça, com um vereador afirmando que vai passar por cima de todos”, destacou.A prefeita enfatizou que não permitirá que a violência e o ódio prevaleçam em Quissamã. “Vamos combater isso pela polícia e pela justiça. Na noite de ontem, estive na delegacia e registrei um Boletim de Ocorrência. E vamos combater também pela política. Não permitiremos que Quissamã, uma cidade de gente amiga e alegre, se torne um território de agressividade. Seguiremos em frente de cabeça erguida, fazendo o melhor para o nosso município”, concluiu.

Prefeita Fátima Pacheco se pronuncia após registrar Boletim de Ocorrência por agressões sofridas durante convenção da oposição Foto: Reprodução Vídeo Rede Social





Sobre o caso citado na matéria, a equipe de reportagem do jornal O DIA, Projeto Cidades, está tentando contato com os pré-candidatos e com o vereador de São Gonçalo, para comentar o episódio. A matéria segue em atualização.