Atletas de Quissamã celebram suas conquistas na 8ª Copa Macabu de Taekwondo, exibindo com orgulho as 22 medalhas conquistadas - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2024 07:50

Quissamã - Quissamã tem motivos de sobra para comemorar quando o assunto é esporte. Os atletas da cidade brilharam na 8ª Copa Macabu de Taekwondo, realizada em Conceição de Macabu, conquistando um total de 22 medalhas, sendo 14 de ouro e 8 de prata. Este sucesso é resultado do trabalho conjunto da escolinha da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e da Escola Joelson Taekwondo.



A equipe de Quissamã foi composta por 21 atletas, incluindo quatro beneficiados pelo programa Bolsa Atleta: Thaís Santos, Guilherme Santos, Thales Silva e Jhonny Braga, que desempenharam um papel fundamental no desempenho geral.

Destaques na categoria Mirim incluem Isabela Manhães, Yuri Dias e Bernardo Barcelos, que garantiram medalhas de ouro. Na categoria Infantil, Daniel Dia Santos, Enzo Viana, Guilherme Santos, Thalia Fernandes, Alice Porto, Maycon Gabriel e Kauê Chellen também conquistaram ouros, enquanto Nathan Oliveira e João Pedro Cardim levaram pratas.Na categoria Cadete, Glenda Marques obteve ouro, e Sofia Aprigio conquistou prata. Thales Silva brilhou no Juvenil com uma medalha de ouro, acompanhado de Caio Leandro, Daniel Batista e João Pedro, que garantiram pratas. No Adulto, Jhonny Braga trouxe ouro, enquanto Thaís Mendonça ficou com a prata. Suelen Soares, na categoria Master, garantiu mais um ouro para a equipe. Além disso, Sofia Aprígio conquistou uma prata no Poomsae.Mestre Joelson Galson destacou o desempenho dos atletas. "Levamos 21 atletas e voltamos com 22 medalhas, sendo 21 na luta e 1 no poomsae. Nossa equipe trouxe 14 medalhas de ouro e 8 de prata, além de um troféu de 3º lugar por equipe. Agora, continuaremos treinando e nos preparando para os próximos campeonatos, como a Copa Carioca e a Copa América, que será realizada em São Paulo", disse.