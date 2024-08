Cursos são direcionados especialmente a mulheres que enfrentam violência doméstica, além de residentes em áreas rurais e quilombolas - Foto: Divulgação

Cursos são direcionados especialmente a mulheres que enfrentam violência doméstica, além de residentes em áreas rurais e quilombolasFoto: Divulgação

Publicado 15/08/2024 13:25 | Atualizado 15/08/2024 13:26

Quissamã - O Instituto Federal Fluminense (IFF) campus Quissamã deu início às aulas inaugurais dos cursos de cuidadora de idosos e cuidadora infantil, integrando o Programa Mulheres Mil, uma iniciativa do governo federal voltada para a qualificação de mulheres em situação de vulnerabilidade. O evento de abertura na terça-feira (13), foi marcado por dinâmicas de integração e a apresentação das equipes que acompanharão as alunas durante a formação.



Os cursos são direcionados especialmente a mulheres que enfrentam violência doméstica, além de residentes em áreas rurais e quilombolas, encaminhadas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) da Prefeitura de Quissamã. Em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, o IFF visa proporcionar qualificação profissional, criando novas oportunidades de emprego e crescimento para essas mulheres.

Cursos são direcionados especialmente a mulheres que enfrentam violência doméstica, além de residentes em áreas rurais e quilombolas Foto: Divulgação

Nágila Oliveira, coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres de Quissamã e do CEAM, destacou a importância da iniciativa para a transformação social dessas alunas: "Essa é uma chance única para que essas mulheres possam alcançar a independência financeira e se afastar de contextos de violência e vulnerabilidade. Nosso compromisso é fornecer todo o apoio necessário para que elas tenham sucesso."



As aulas estão programadas para começar na próxima segunda-feira, dia 20 de agosto, e se estenderão até o final de novembro, com conclusão prevista para dezembro. A grade curricular inclui disciplinas como Ética, Legislação, Matemática Aplicada, Desenvolvimento Infantil e Noções de Matemática Financeira, entre outras.



Nathália Bastos, diretora geral do campus, também enalteceu o projeto: "Hoje estamos iniciando duas turmas, uma para cuidadoras infantis e outra para cuidadoras de idosos, no período da tarde. É uma grande satisfação fazer parte deste programa que oferece qualificação profissional, promovendo o crescimento pessoal e a geração de oportunidades de emprego para essas mulheres e para nossa cidade." Ela ainda mencionou que estão sendo buscadas parcerias com creches e o Programa de Atenção ao Idoso (PAI) para as aulas práticas. Nágila Oliveira, coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres de Quissamã e do CEAM, destacou a importância da iniciativa para a transformação social dessas alunas: "Essa é uma chance única para que essas mulheres possam alcançar a independência financeira e se afastar de contextos de violência e vulnerabilidade. Nosso compromisso é fornecer todo o apoio necessário para que elas tenham sucesso."As aulas estão programadas para começar na próxima segunda-feira, dia 20 de agosto, e se estenderão até o final de novembro, com conclusão prevista para dezembro. A grade curricular inclui disciplinas como Ética, Legislação, Matemática Aplicada, Desenvolvimento Infantil e Noções de Matemática Financeira, entre outras.Nathália Bastos, diretora geral do campus, também enalteceu o projeto: "Hoje estamos iniciando duas turmas, uma para cuidadoras infantis e outra para cuidadoras de idosos, no período da tarde. É uma grande satisfação fazer parte deste programa que oferece qualificação profissional, promovendo o crescimento pessoal e a geração de oportunidades de emprego para essas mulheres e para nossa cidade." Ela ainda mencionou que estão sendo buscadas parcerias com creches e o Programa de Atenção ao Idoso (PAI) para as aulas práticas.

Cursos são direcionados especialmente a mulheres que enfrentam violência doméstica, além de residentes em áreas rurais e quilombolas Foto: Divulgação