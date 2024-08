Suspeito era monitorado pelas autoridades - Foto: Reprodução

Suspeito era monitorado pelas autoridadesFoto: Reprodução

Publicado 10/08/2024 19:57

Quissamã - Em uma operação realizada pela Polícia Militar em Quissamã, um suspeito conhecido da região foi detido após ser flagrado com entorpecentes na Praça do Mathias. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, quando a guarnição, atenta aos movimentos suspeitos do indivíduo, decidiu abordá-lo.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou se desfazer de um saco plástico, mas a tentativa foi em vão. Após uma rápida busca, os agentes encontraram o material jogado no chão: seis pinos de cocaína, cada um pesando cerca de 12 gramas, com valor estimado em R$ 10,00 por unidade.

O suspeito, que já era monitorado pelas autoridades, foi detido no local e levado à delegacia para identificação e registro do crime. A facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos), conhecida por atuar na região, é apontada como responsável pelo tráfico na área.