Tonel contendo grande quantidade de drogas é encontrado enterrado em área de mata em Quissamã durante operação da Polícia MilitarFoto: Divulgação

Publicado 08/08/2024 19:02

Quissama - Em uma operação complexa realizada pela Polícia Militar de Quissamã, um tonel contendo uma grande quantidade de drogas foi encontrado enterrado em uma área de mata na região. A ação, que envolveu equipes das alas A e C do PATAMO, juntamente com o setor Fox Strot, foi coordenada pelo Tenente Trindade, CMT de Cia.



Após receber várias denúncias sobre armazenamento e endolação de entorpecentes na área, as equipes procederam ao local e, após horas de buscas em uma mata densa, incluindo a travessia do Rio Batatal, conseguiram localizar o tonel escondido.

O conteúdo do recipiente ainda está sendo contabilizado, mas trata-se de uma apreensão significativa. O material encontrado foi levado à 122ª Delegacia de Polícia para apresentação e adoção das medidas legais cabíveis.









