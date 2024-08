Armando Carneiro e Marcinho Pessanha contam com o apoio do Senador Romário - Foto: Divulgação

Publicado 20/08/2024 13:54 | Atualizado 20/08/2024 13:56

Quissamã - A cidade de Quissamã será cenário de uma importante mobilização política nesta quarta-feira, dia 21 de agosto. O candidato a prefeito, Armando Carneiro, e seu vice, Marcinho Pessanha, realizarão uma caminhada pela rua do Comércio, acompanhados pelo Senador Romário. A concentração está marcada para às 15h30, no terminal rodoviário da cidade.



A presença do Senador Romário, reconhecido por sua atuação em defesa das pessoas com deficiência no Congresso Nacional, fortalece a campanha de Armando Carneiro e Marcinho Pessanha, destacando o compromisso de ambos com a inclusão social e a defesa dos direitos de todos os cidadãos.



O Senador do Povo - Aposentado dos campos de futebol, Romário levou para a política a mesma determinação que o consagrou no esporte. A inspiração para essa nova fase veio de sua filha mais nova, Ivy, que tem síndrome de Down. Desde sua eleição como deputado federal, Romário tem se destacado como um dos principais defensores das pessoas com deficiência e das doenças raras, além de atuar no fomento ao esporte, pesquisa e ciência, e na fiscalização rigorosa dos gastos públicos. Sua atuação visa ampliar a participação popular nas decisões políticas e garantir que todos tenham voz.



Legado de Armando - Armando Carneiro tem uma sólida carreira na vida pública de Quissamã. Foi secretário de Agricultura e de Governo, e, durante seus dois mandatos como prefeito, entre 2005 e 2012, sua administração foi marcada por expressivos avanços econômicos, sociais e culturais. Sob sua liderança, a cidade atraiu importantes investimentos e capacitou mais de 3 mil pessoas em áreas estratégicas como o setor petrolífero, turismo e agricultura. Na educação, Quissamã alcançou resultados inovadores no IDEB, concedeu mais de 8.500 bolsas de estudo e promoveu a revitalização do patrimônio

histórico.



Armando também foi responsável por um expressivo desenvolvimento na infraestrutura urbana e na saúde pública, colocando Quissamã como referência estadual nos anos de 2011 e 2012. Além disso, durante seu mandato, os servidores municipais tiveram um reajuste salarial significativo, e programas sociais foram ampliados, beneficiando centenas de jovens e famílias.



Outra marca registrada dos governos de Armando Carneiro foi o programa de habitação, o maior já realizado na história da cidade, que entregou à população, ao longo de oito anos, oitocentas casas populares e beneficiou milhares de pessoas que sonhavam em ter o próprio teto.

A caminhada do dia 21 de agosto será um marco na campanha, unindo lideranças e cidadãos em torno de uma proposta de renovação e desenvolvimento para Quissamã.