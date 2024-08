Caso a Justiça confirme a inelegibilidade, o grupo que apoia o ex-prefeito terá que decidir se aceita que a cabeça da chapa seja ocupada pelo atual candidato a vice na chapa, o também vereador Marcinho Pessanha - Foto: Reprodução Rede Social

Caso a Justiça confirme a inelegibilidade, o grupo que apoia o ex-prefeito terá que decidir se aceita que a cabeça da chapa seja ocupada pelo atual candidato a vice na chapa, o também vereador Marcinho PessanhaFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 16/08/2024 06:43

Quissamã - Uma onda de desânimo tomou conta dos partidários da candidatura de Armando Carneiro à prefeitura de Quissamã. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta quinta-feira, 15, a relação de candidatos ficha suja para as eleições deste ano. A lista contém o nome dos gestores que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos oito anos e serve de subsídio para que o Tribunal Regional Eleitoral declare a inelegibilidade do candidato.



Em sua terceira tentativa de voltar à prefeitura, Armando Carneiro foi derrotado duas vezes pela atual prefeita do município, Fátima Pacheco. Desta vez, tem os sonhos frustrados pelo TCE-RJ, que o condenou em processos relativos aos anos 2006, 2008 e 2009.

O TCE-RJ julgou irregulares suas contas referentes aos anos de 2006, 2008 e 2009, o que pode resultar na sua inelegibilidade. Foto: Reprodução

Caso a Justiça confirme a inelegibilidade, o grupo que apoia o ex-prefeito terá que decidir se aceita que a cabeça da chapa seja ocupada pela esposa do inelegível, a vereadora oposicionista Alexandra Moreira. A outra opção ficaria por conta do atual candidato a vice na chapa, o também vereador Marcinho Pessanha.