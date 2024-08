Com o apoio do INEA e do Comitê de Bacias do Baixo Paraíba, a ação foi realizada aproveitando o fluxo da maré baixa - Foto: Divulgação

Com o apoio do INEA e do Comitê de Bacias do Baixo Paraíba, a ação foi realizada aproveitando o fluxo da maré baixaFoto: Divulgação

Publicado 21/08/2024 11:29

Quissamã - Na manhã de terça-feira (20), a Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, executou com sucesso a operação de desassoreamento da boca da barra em Barra do Furado. Este importante procedimento foi essencial para restabelecer o acesso ao mar para aproximadamente 70 embarcações que estavam há dias impedidas de operar.

O assoreamento, causado por mudanças climáticas e alterações nos padrões dos corpos hídricos, havia paralisado a atividade pesqueira que sustenta mais de 300 pessoas na região. Com o apoio do INEA e do Comitê de Bacias do Baixo Paraíba, a ação foi realizada aproveitando o fluxo da maré baixa.

A operação envolveu o uso de escavadeiras, pás mecânicas e caminhões caçamba, garantindo que a atividade pesqueira possa ser retomada rapidamente, beneficiando a economia local e os trabalhadores do setor.