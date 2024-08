"RD" foi avistado pedalando uma bicicleta na Rua Comendador José Julião, onde foi imediatamente abordado pelos policiais - Foto: Reprodução

"RD" foi avistado pedalando uma bicicleta na Rua Comendador José Julião, onde foi imediatamente abordado pelos policiaisFoto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 11:08

Quissamã - Um homem conhecido pelo apelido de "RD" foi capturado pela Polícia Militar no final da manhã desta quarta-feira (21), em Quissamã, enquanto transportava drogas do bairro Caxias para o Canto da Saudade. A prisão ocorreu após os agentes receberem informações de que o suspeito, já reconhecido na região por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, estaria carregando o material ilícito.

Segundo relatos da Polícia Militar, "RD" foi avistado pedalando uma bicicleta na Rua Comendador José Julião, onde foi imediatamente abordado pelos policiais. Durante a revista, foram encontrados 33 sacolés de cocaína, avaliados em R$ 25 cada, e 31 pinos da mesma substância, comercializados por R$ 30 cada, totalizando R$ 1.650 em drogas.

As autoridades também revelaram que o homem atuava como "vapor" do tráfico, uma função conhecida por transportar e distribuir drogas na região. "RD" já possui um histórico de prisões anteriores pelo mesmo crime, reforçando seu envolvimento contínuo no tráfico local.