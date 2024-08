Desde o início de 2024, foram realizadas quase 54 mil inspeções e promovidas mais de 50 atividades educativas e preventivas - Foto: Ilustração

Publicado 21/08/2024 15:33 | Atualizado 21/08/2024 15:33

Quissamã - Quissamã atingiu um índice de infestação predial (IIP) de apenas 0,1% no mais recente Levantamento de Índice Rápido de Infestação do Aedes Aegypti (LIRAa), realizado entre julho e agosto. Esse resultado, apurado pela Vigilância em Saúde Municipal no terceiro levantamento do ano, é classificado como de baixo risco tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante a pesquisa, que cobriu 736 imóveis, foi identificado apenas um foco do mosquito, um dado crucial para a prevenção de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. Desde o início de 2024, foram realizadas quase 54 mil inspeções e promovidas mais de 50 atividades educativas e preventivas.

Apesar do cenário favorável em Quissamã, o coordenador da Vigilância em Saúde, Leonardo Barcelos, enfatizou a necessidade de manter a vigilância, especialmente diante do aumento de casos no Estado do Rio de Janeiro. "Enfrentamos um cenário de alta transmissão em várias regiões do estado, o que requer uma intensificação das medidas de controle. É vital que a população continue colaborando, eliminando criadouros e permitindo a entrada dos agentes de saúde em suas casas", alertou Barcelos.

Ele também destacou que a chegada de temperaturas mais altas e o aumento das chuvas podem favorecer a reprodução do mosquito, tornando a prevenção ainda mais crucial. "Somente com o trabalho conjunto entre as autoridades e a comunidade podemos manter o controle sobre as arboviroses", concluiu.