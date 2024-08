Como resultado, o veículo foi apreendido e o suspeito foi encaminhado à delegacia para as devidas providências - Foto: Divulgação

Quissamã - Nesta terça-feira (20), uma operação conjunta entre a Guarnição e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Quissamã resultou na apreensão de uma moto e na condução de um indivíduo à 130ª Delegacia de Polícia. O incidente ocorreu após uma denúncia sobre perturbação do sossego causada por motos com escapamentos adulterados na noite anterior, 19 de agosto de 2024.

A operação foi desencadeada para investigar a prática de "rolêzinho", um evento onde motos com canos de descarga modificados circulam com ruído intenso. Durante a ação, os agentes abordaram um suspeito que estava transitando pela via pública. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse, o indivíduo admitiu sua participação no evento perturbador.

Além disso, ao verificar a documentação do veículo, os agentes constataram que a moto estava em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Como resultado, o veículo foi apreendido e o suspeito foi encaminhado à delegacia para as devidas providências.