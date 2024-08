Evento contará com a presença de lideranças estaduais e municipais, além dos candidatos a vereadores, que compartilharão suas visões para o futuro de Quissamã - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 21/08/2024 15:23

Quissamã - No próximo dia 22 de agosto, às 19h, será inaugurado o comitê de campanha do candidato a prefeito de Quissamã, Armando Carneiro (PL), e seu vice, Marcinho Pessanha (MDB). O comitê está localizado na Rua Conde de Araruama, número 317, no centro da cidade, ao lado da Pizzaria do Moraes. O evento contará com a presença de lideranças estaduais e municipais,além dos candidatos a vereadores, que compartilharão suas visões para o futuro de Quissamã.

A inauguração marca um importante passo na campanha, oferecendo um espaço para que a população possa conhecer de perto as propostas da chapa, discutir ideias e participar ativamente das atividades que serão realizadas ao longo do período eleitoral. O comitê funcionará como um ponto de encontro para os eleitores, onde será possível obter informações sobre a campanha, material de divulgação e se engajar nas ações de mobilização.

A inauguração do comitê simboliza o início de uma nova fase na caminhada rumo às eleições, que ocorrerão no dia 6 de outubro. Todos são convidados a participar e a contribuir para um debate saudável e construtivo sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam para o município.

Serviço:

Inauguração do Comitê de Campanha de Armando Carneiro e Marcinho Pessanha

Data: 22 de agosto de 2024

Horário: 19h

Local: Rua Conde de Araruama, 317, Centro, Quissamã (ao lado da Pizzaria do Moraes)