Mutirão focou em pacientes que já haviam passado pela cirurgia de catarata em um dos olhos em março e agora receberam tratamento para o segundo olhoFoto: Divulgação

Publicado 26/08/2024 13:29 | Atualizado 26/08/2024 13:30

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu um novo mutirão de cirurgias de catarata no Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus, beneficiando 30 pacientes. Esta ação integra o esforço contínuo para expandir o acesso a tratamentos oftalmológicos e elevar a qualidade de vida dos moradores, especialmente da terceira idade.

O mutirão que aconteceu no sábado (24), focou em pacientes que já haviam passado pela cirurgia de catarata em um dos olhos em março e agora receberam tratamento para o segundo olho. Com esta edição, o total de cirurgias de catarata realizadas desde o início da ampliação dos serviços, em outubro de 2023, alcança 189. Além disso, a Secretaria de Saúde já executou 71 cirurgias de pterígio desde o início desse procedimento em novembro do ano passado.

Antes da expansão dos serviços, os moradores de Quissamã enfrentavam deslocamentos para outros municípios para acessar consultas e procedimentos. Agora, a oferta local reduz a necessidade de viagens, garantindo um atendimento especializado diretamente no município, o que representa um avanço significativo para a comunidade.

A secretária de Saúde, Milena Viana, ressaltou a importância da iniciativa. "Estamos ampliando os serviços para evitar que pessoas idosas precisem viajar para outros municípios. A demanda cresceu, e muitos que estavam esperando com suas receitas médicas em casa decidiram retornar agora que expandimos o atendimento. Isso promove maior autonomia para os idosos e melhora a qualidade de vida das famílias", destacou.

Para participar das cirurgias, os usuários devem agendar uma consulta médica em sua Unidade de Saúde da Família (USF), sendo posteriormente encaminhados para atendimento especializado no Complexo Regulador do Município, localizado no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.