Simone é mãe, esposa, e mulher de fé, e assume ser comprometida em trazer inovação e desenvolvimento para QuissamãFoto: Reprodução

Quissamã - Em entrevista ao Jornal O DIA, Simone Flores, candidata a prefeita de Quissamã pelo Republicanos, falou sobre suas propostas e visão para o futuro do município. Com mais de 20 anos de experiência em gestão pública, a ex-secretária municipal de saúde e atual vereadora compartilhou suas prioridades para a cidade, que incluem a geração de empregos, atração de empresas e o fortalecimento da qualificação profissional, principalmente para os jovens Simone Flores, candidata à prefeita de Quissamã pelo Republicanos, ressalta sua ampla experiência e planos para impulsionar o município.



Com uma carreira de mais de 20 anos em administração pública, Simone é formada em Administração e Pedagogia, com especialização em Gestão de Cidades e Administração Pública. Ex-vereadora e ex-secretária de Saúde de Quissamã, ela destaca a geração de empregos como prioridade, planejando atrair empresas e investir em turismo e agronegócio.



Ela também tem uma forte conexão com a educação e saúde pública, sendo servidora de carreira da UENF. Ela pretende implementar escolas de tempo integral, expandir a rede de saúde com novas unidades e especialidades médicas, e melhorar o atendimento em saneamento básico e infraestrutura urbana.



Simone é mãe, esposa, e mulher de fé, e assume ser comprometida em trazer inovação e desenvolvimento para Quissamã, sempre com foco na qualidade de vida dos moradores.



ENTREVISTA:



O DIA – Quais serão suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?



SIMONE FLORES: "Minhas prioridades são investir na atenção básica, melhorando a infraestrutura das Unidades de Saúde da Família, que atualmente estão precárias. Detalhamos em nosso plano de governo a construção de novas unidades nos bairros Sítio Quissamã, concluir a unidade da Penha, e implantar unidades em Beira de Lagoa e Morrinhos. Todas elas equipadas com veículos para visitas domiciliares. Vamos também investir em especialidades médicas como neuropediatria, gastropediatria e cardiopediatria, serviços que precisam ser oferecidos no próprio município para evitar deslocamentos para outras cidades. Além disso, queremos informatizar a saúde municipal, implementando o prontuário eletrônico em toda a rede, e construir um centro de imagem para exames como ressonância, tomografia e mamografia em Quissamã."



Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?



"Vamos implantar o modelo de escola de tempo integral no município e ampliar a grade de atendimento para crianças com deficiência. Temos profissionais excelentes em Quissamã, desde professores até os auxiliares de apoio, que precisam de valorização profissional. Com educação integral e a valorização de toda a equipe, melhoraremos o desempenho dos nossos estudantes."



Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?



"Há bairros que foram esquecidos pelo poder público e precisam de asfalto e infraestrutura básica, como o Mutum, Beira de Lagoa, Vista Alegre e Machado. Vamos urbanizar esses locais e outras áreas como Flexeiras, Mandiquera, e Campina. No Sítio Quissamã 2, onde há muitos moradores e nenhuma urbanização, também faremos intervenções importantes."



O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?



"Precisamos ampliar as estações de tratamento de esgoto em Barra do Furado, Sítio Quissamã e Piteiras, além de resolver a questão do esgoto que jorra nas casas das pessoas. É essencial investir em uma infraestrutura adequada para acompanhar o crescimento populacional."



Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?



"Quissamã tem um grande potencial turístico, com possibilidades no turismo histórico, de sol e mar, ecológico e rural. Vamos investir na revitalização de áreas como o Horto Municipal, criar um calendário de eventos interconectado com essas localidades e promover parcerias para fortalecer o turismo e o comércio local."



Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?



"Para atrair empresas, vamos oferecer incentivos fiscais, além de criar uma Zona Estratégica de Negócios com infraestrutura adequada perto do Pórtico de Quissamã. Acompanharemos de perto a implantação e o desenvolvimento de cada projeto para garantir o sucesso."



O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?



"Cultura não é só show caro. Vamos revitalizar os espaços históricos e culturais, valorizar nossa rica cultura local e criar um calendário de eventos que se conecte com o turismo, gerando emprego e renda para a cidade."



Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?



"Além do desenvolvimento do turismo e da atração de empresas, vamos ampliar o programa Juventude Ativa e investir na qualificação profissional dos jovens, garantindo oportunidades reais para todos."



Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?



"Vamos implantar uma Central de Vigilância e Monitoramento para inibir a criminalidade e investir na qualificação e infraestrutura da Guarda Civil Municipal, incluindo a implantação de uma patrulha rural para atender as localidades mais distantes."



Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?



"Pretendemos ampliar os programas sociais em todas as áreas, incluindo o aumento da assistência financeira do Programa de Atenção ao Idoso, elevando o benefício para meio salário mínimo."



Qual será sua prioridade número um caso seja eleita? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?



"Nossa principal bandeira é o emprego. Queremos atrair empresas, fortalecer a agricultura e desenvolver o turismo para gerar emprego e melhorar a qualidade de vida da população de Quissamã."



Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?



"A relação com a Câmara de Vereadores é fundamental. Precisamos de parceria e independência, sem submissão. O Executivo deve viabilizar e operacionalizar os projetos sem coordenar as atividades parlamentares."



Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?



"Precisamos investir no comércio local, gerar empregos, fortalecer a agricultura e assegurar que o desenvolvimento econômico beneficie toda a população, não apenas uma parte dela."



Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?



"Sim, há um grande projeto de pavimentação e iluminação pública para todos os bairros de Quissamã, com destaque para áreas que nunca receberam investimentos adequados, como Morrinhos, Mutum, e Vista Alegre."



Como você pretende solucionar problemas crônicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?



"Vamos utilizar os recursos dos Royalties de Petróleo e captar emendas parlamentares para investimentos em infraestrutura. Isso inclui a construção de uma nova rodoviária, melhorias no transporte público e a criação de um Centro de Imagens para exames especializados em Quissamã."