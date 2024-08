Em entrevista ao Jornal O DIA, Carneiro ressaltou sua trajetória e os desafios que pretende enfrentar caso eleito - Foto: Michel Filho

Quissamã – Armando Carneiro, ex-prefeito de Quissamã por dois mandatos consecutivos e candidato pelo Partido Liberal (PL), está de volta à disputa eleitoral com a promessa de devolver à cidade o crescimento econômico e social que marcou sua gestão. Em entrevista ao Jornal O DIA, Carneiro ressaltou sua trajetória e os desafios que pretende enfrentar caso eleito.



Natural da Fazenda São Miguel, Armando Carneiro é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem uma longa trajetória na política municipal, incluindo passagens como secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Governo de Quissamã. Durante sua administração como prefeito, entre 2005 e 2012, ele impulsionou áreas como saúde, educação e cultura, o que, segundo ele, foram os pilares para o crescimento econômico da cidade na época.



Agora, ao lado de seu candidato a vice, Marcinho Pessanha, Carneiro almeja implementar um plano de gestão focado na modernização da administração pública e na atração de investimentos para o município. A dupla promete dar atenção especial à geração de empregos e ao fortalecimento do comércio local, utilizando sua experiência para superar os desafios econômicos pós-pandemia.



Carneiro é casado com a vereadora Alexandra Moreira, com quem tem uma filha, e é pai de outros dois filhos de um casamento anterior. Com uma base familiar sólida e experiência política, ele espera conquistar a confiança dos eleitores para, junto com Marcinho Pessanha, "libertar Quissamã" e colocar a cidade de volta no caminho do desenvolvimento.



ENTREVISTA:



O DIA – Quais serão as suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?



ARMANDO CARNEIRO: "Vamos investir para que Quissamã volte a ter a melhor saúde do estado. Durante minha gestão anterior, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) apontou nossa saúde em primeiro lugar no estado do Rio. Com os desmandos atuais, esse índice caiu para o 17º lugar. Com recursos e gestão eficiente, vamos reduzir filas e melhorar o acesso com tecnologia, sistemas de marcação online e prontuários eletrônicos. Também vamos focar na prevenção, dando condições e valorização aos nossos agentes de saúde. Quissamã terá novamente uma saúde nota 10."



Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

"Em 2012, investíamos em ensino integral e bilíngue, e vamos retomar esse modelo. Também oferecíamos bolsas de estudo para o ensino superior e transporte universitário. Trouxemos o IFF para o município e vamos expandir essas parcerias, buscando novos cursos federais e uniões com a UENF. Acredito que o maior investimento é nas pessoas. Queremos que nossos jovens estejam prontos para o mercado de trabalho e que Quissamã seja um polo universitário de destaque."



Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

"Durante meu governo, a pavimentação acompanhava o crescimento da cidade, utilizando mão de obra local e gerando renda. Nossa prioridade será retomar o planejamento urbano, construindo novas estradas asfaltadas e mais moradias. Implementamos um plano diretor que funcionava, e vamos atualizá-lo para atender as necessidades atuais de Quissamã, com infraestrutura moderna e ordenada."



O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

"No meu governo, Quissamã chegou a ter 100% do esgoto urbano coletado e tratado. Queremos retomar essa marca, propondo a universalização do acesso ao esgotamento sanitário, ampliando a rede para todos os bairros. Nosso objetivo é devolver a excelência que Quissamã já teve em saneamento, protegendo o meio ambiente e a saúde pública."



Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

"Vamos reativar os programas de incentivo ao turismo que foram abandonados, como o Centro de Visitantes na Praia de João Francisco e os cursos de capacitação para donos de pousadas e guias turísticos. Nosso foco será restaurar e preservar patrimônios históricos, como o Quilombo Machadinha, e criar um calendário de eventos culturais que promova nossas belezas naturais e culturais. Queremos que o turismo gere renda e fomente a economia do município."



Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

"Vamos revitalizar as Zonas Especiais de Negócios (ZEN) para atrair novas empresas e gerar empregos. Também pretendemos criar um escritório de projetos e parcerias público-privadas, além de uma diretoria de dados e indicadores para guiar nosso desenvolvimento econômico. Com iniciativas como o Banco Municipal e a Moeda Social, queremos fortalecer o comércio local e garantir que a riqueza fique em Quissamã."



O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

"Nossa meta é transformar Quissamã em um polo cultural regional. Vamos restaurar patrimônios como a Casa de Mandiquera e a Estação Conde de Araruama, além de apoiar os artistas locais por meio de editais e incentivos. Planejamos também criar a Academia Quissamaense de Letras e ampliar as atividades culturais com um calendário anual de eventos."



Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

"Queremos atrair empresas e fortalecer setores como a pesca, o agronegócio e o turismo, que são cruciais para a economia local. Também vamos implementar o Sine, promover parcerias com instituições para qualificação profissional e incentivar o empreendedorismo com microcrédito orientado. Nosso objetivo é criar oportunidades para que nossos jovens possam construir suas carreiras em Quissamã."



Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

"Vamos lançar um plano municipal de segurança pública com um centro de inteligência, valorizar a Guarda Municipal, reforçar a iluminação pública e implementar monitoramento por câmeras em áreas estratégicas. Queremos criar um ambiente seguro para que as famílias voltem a se sentir tranquilas em Quissamã."



Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?

“Vamos retomar os programas sociais que promoviam emancipação e liberdade. Nosso foco será habitação, com a construção de casas populares, e capacitação profissional para aumentar as oportunidades de emprego e renda. Queremos garantir que nenhum quissamaense enfrente a fome ou a falta de moradia."



Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

"Minha prioridade é promover justiça social, com acesso a saúde, educação, habitação e emprego de qualidade. Vamos libertar Quissamã da má gestão e implementar uma governança eficiente, focada na melhoria da vida de todos os moradores, garantindo um futuro próspero para a cidade."



Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

"Sempre valorizei o papel dos vereadores, que estão mais próximos da população e trazem as demandas rapidamente ao Executivo. Quero manter um diálogo aberto e colaborativo com a Câmara, buscando sempre o melhor para Quissamã."



Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?

"O que falta hoje é gestão eficiente e compromisso com o futuro da cidade. Quissamã tem recursos e potencial, mas precisa de líderes que saibam utilizar essas riquezas para garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento contínuo."



Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?

"Vamos revisar o Plano Diretor para garantir que toda a cidade seja atendida com saneamento, calçamento, drenagem e iluminação pública de qualidade. Nosso compromisso é melhorar a acessibilidade e concluir obras que tragam mais qualidade de vida aos moradores."



Como você pretende solucionar problemas crônicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?

"A falta de saneamento é um problema menor, dado os investimentos passados. Nossa maior prioridade é promover a liberdade econômica, com moradias populares, atração de empregos e desenvolvimento educacional. Com uma gestão focada, vamos restaurar Quissamã à sua posição de destaque no estado."