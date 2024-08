Evento terá uma programação variada, com entrada gratuita, reunindo entretenimento, cultura e oportunidades de negócios - Foto: Ilustração

Publicado 30/08/2024 15:03 | Atualizado 30/08/2024 15:03

Quissamã - Quissamã recebe a 26ª Exposição Agropecuária, Turística e Industrial entre os dias 5 e 8 de setembro, no Parque de Exposições. O evento terá uma programação variada, com entrada gratuita, reunindo entretenimento, cultura e oportunidades de negócios. A realização é da Prefeitura de Quissamã, Governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado de Turismo, TurisRio, Festival Muito Prazer, Água Grande e parceria do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) e Sesc.

O evento terá shows de artistas nacionais e também a valorização dos artistas da cidade. Além das atrações musicais, a exposição incluirá uma série de atividades, como provas de laço comprido, Ranch Sorting, apresentações de equinos e bovinos, concurso leiteiro, e a Copa dos Estados de Velocross, marcada para os dias 7 e 8 de setembro, que reunirá mais de 400 pilotos de diversos estados e distribuirá R$ 10 mil em prêmios.

A exposição também contará com o Festival Caminhos do Açúcar, uma iniciativa em parceria com o Cidennf, com o objetivo de celebrar a história e cultura da região, além de impulsionar o turismo e a economia local.

"Quissamã tem a agricultura e o turismo entre as suas vocações. E com a realização de mais uma edição da Expoagro, o município reafirma o seu compromisso com a pessoa do campo e com o comércio local, fortalecendo ainda mais a economia e reforçando nosso compromisso com a promoção do desenvolvimento sustentável na região", comentou a Prefeita Fátima Pacheco.

Considerada uma das maiores feiras de negócios para os pecuaristas regionais, a Expo Quissamã deve atrair um grande público e promover um volume significativo de negócios em segmentos variados, desde a comercialização de animais até os setores tecnológico, comercial e industrial.

"O setor industrial, com foco na promoção do agronegócio, além da exposição de equipamentos e implementos agrícolas, vai promover o acesso a informações sobre tecnologias que reduzam custos e aumentem a produção", destacou o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Luiz Carlos Fonseca.

Confira a programação musical do palco principal:

Quinta-feira (5): Sarah Beatriz, às 22h

Sexta-feira (6): Thiago Martins, às 22h

Sábado (7): Cleiton e Camargo, às 23h

Domingo (8): Fernando e Sorocaba,às22h