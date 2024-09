Cantor vai subir ao palco na quinta-feira (5), em uma noite que promete agitar a cidade com muita música e diversão - Foto: Divulgação

Cantor vai subir ao palco na quinta-feira (5), em uma noite que promete agitar a cidade com muita música e diversãoFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2024 14:54 | Atualizado 02/09/2024 14:57

Quissamã - Felipe Braga será uma das atrações na 26ª Exposição Agropecuária, Turística e Industrial de Quissamã, que acontecerá entre os dias 5 e 8 de setembro, no Parque de Exposições. O cantor vai subir ao palco na quinta-feira (5), em uma noite que promete agitar a cidade com muita música e diversão. Além dele, o evento contará com outros grandes nomes do cenário nacional, oferecendo uma programação eclética e entrada gratuita, reunindo lazer, cultura e oportunidades de negócios.

A Expo Quissamã, uma das maiores feiras de negócios voltada para os pecuaristas da região, deverá atrair um público numeroso e movimentar os negócios em diversas áreas, desde a venda de animais até os setores tecnológico, comercial e industrial. O foco principal será a promoção do agronegócio, com exposições de equipamentos e implementos agrícolas que vão facilitar o acesso a tecnologias inovadoras, capazes de reduzir custos e aumentar a produtividade, como destacou Luiz Carlos Fonseca, secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.

Além das atrações musicais, a exposição contará com uma variedade de atividades, incluindo provas de laço comprido, Ranch Sorting, apresentações de equinos e bovinos, concurso leiteiro e a Copa dos Estados de Velocross, prevista para os dias 7 e 8 de setembro. Esta competição reunirá mais de 400 pilotos de diversos estados, com uma premiação total de R$ 10 mil.

Outro destaque será o Festival Caminhos do Açúcar, realizado em parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf). Este festival visa celebrar a rica história e cultura da região, além de impulsionar o turismo e a economia local.