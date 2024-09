A SEMAP reforça a importância da colaboração da população para evitar queimadas durante a estiagem - Foto: Divulgação

Publicado 08/09/2024 16:58

Quissamã - Devido à longa estiagem na região, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Quissamã (SEMAP) expressa preocupação com o aumento das queimadas no município e alerta a população sobre os danos causados às reservas ambientais e propriedades rurais.

Desde o início do ano, a SEMAP, em parceria com a Defesa Civil, a Guarda Ambiental e o Corpo de Bombeiros de Macaé, tem atuado no combate aos focos de incêndio. No entanto, a participação ativa da população é crucial para evitar novas ocorrências. O secretário Jorge da Penha destaca a importância da denúncia de ações criminosas e de práticas preventivas. "Estamos trabalhando arduamente no combate ao fogo, mas muitas dessas ocorrências poderiam ser evitadas com a colaboração dos munícipes. Pedimos que denunciem junto à Defesa Civil ou à secretaria, e também pelo WhatsApp da prefeitura", afirmou.

A SEMAP reforça a necessidade de adotar medidas simples, como evitar a queima de lixo em quintais e terrenos baldios, não jogar pontas de cigarro nas estradas e rodovias, e acender fogueiras apenas em locais seguros, tomando cuidado para apagar completamente as brasas. Além disso, é essencial evitar queimadas para a renovação de pastagem e a limpeza de terrenos, assim como o descarte inadequado de lixo, que pode causar incêndios.

Em caso de incêndios, a população deve ligar para a Guarda Municipal no número 153 ou (22) 2768-2482. O WhatsApp da Prefeitura de Quissamã é (22) 99265-4111.