Fernando e Sorocaba comandam o encerramento da 26ª Expo Quissamã com um show que promete sacudir o público - Foto: Ilustração

Publicado 08/09/2024 16:47 | Atualizado 08/09/2024 16:48

Quissamã - Neste domingo (8), a 26ª Exposição Agropecuária, Turística e Industrial de Quissamã encerra sua programação em grande estilo, oferecendo uma variedade de atrações para o público. O evento, que já conquistou os corações dos visitantes ao longo dos últimos dias, promete um encerramento memorável.

A programação de hoje começa às 17h, com a peça de teatro “Baleias Voadoras”, apresentada por Carol Moura no Palco do Lado C, e o show da Banda Frozenbeat no Festival Caminhos do Açúcar. Às 19h, Júnior Santos se apresenta no Palco do Lado B, seguido pelo grupo Energia Universitária, que sobe ao Palco do Lado A às 20h. No mesmo horário, a cantora Érica Carvalho se apresenta no Palco do Lado C, enquanto Marah se apresenta no Festival Caminhos do Açúcar.

A grande atração da noite será a dupla Fernando e Sorocaba, que promete agitar o público no Palco Oficial às 22h. Para fechar a noite, Natalha Fernandes se apresenta à meia-noite no Palco do Lado C, garantindo que o último dia da Expo Quissamã seja inesquecível.