Quissamã comemora vitória na Liga do Interior de Vôlei em São FidélisFoto: Reprodução

Publicado 03/09/2024 10:32

Quissamã - A Liga do Interior de Vôlei teve mais uma etapa acirrada, desta vez realizada em São Fidélis, no Norte Fluminense. Quissamã fez bonito e garantiu o título na categoria feminina, enquanto o Royal conquistou o tricampeonato no masculino.

O evento esportivo aconteceu na quadra da praça, com jogos no sábado (31) e domingo (1º). A final masculina foi um confronto eletrizante entre Royal e Alfa, com o Royal saindo vitorioso. No feminino, cinco equipes batalharam entre si, e Quissamã se destacou, acumulando o maior número de pontos e levando o troféu.

Com a conclusão desta etapa, três cidades do Norte Fluminense já foram palco da Liga. A primeira ocorreu em Quissamã, onde a equipe local faturou o título feminino e o Royal venceu no masculino. Na segunda etapa, realizada em Campos, o Royal repetiu o feito no masculino, enquanto o time de Campos sagrou-se campeão no feminino.

