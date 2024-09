Prefeita Fátima Pacheco e o secretário Luiz Carlos Fonseca comemoram a inclusão de Quissamã no programa Limpa Rio Margens durante evento no Palácio Guanabara - Foto: Divulgação

Publicado 10/09/2024 15:04 | Atualizado 10/09/2024 15:07

Quissamã - Quissamã é uma das 50 cidades que serão contempladas pelo Limpa Rio Margens, do Governo do Estado, por meio da secretaria estadual do Ambiente, e lançado pelo governador Cláudio Castro nesta segunda-feira (9). O programa visa revitalizar as margens dos rios, transformando áreas degradadas em espaços de convivência e lazer. A prefeita Fátima Pacheco e o secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Luiz Carlos Fonseca participaram da solenidade realizada no Palácio Guanabara.



Segundo a prefeita, a urbanização, em Quissamã, contemplará as margens do Canal Campos-Macaé, em extensão, considerado o segundo maior canal artificial do mundo.

“Em Quissamã, governamos sempre buscando parcerias com o governo federal e estadual. O lançamento do programa Limpa Rio Margens é uma excelente notícia para o nosso município. Já temos um contrato assinado com o estado para o programa Limpa Rio, e agora, com essa nova fase, vamos urbanizar a área do Canal Campos-Macaé com praças, pistas de skate e parquinhos, trazendo mais qualidade de vida para a nossa população”, frisou Fátima Pacheco.



O governador Cláudio Castro destacou a importância do programa. “Lançamos o programa Limpa Rio Margens como uma nova etapa do nosso compromisso com a recuperação e preservação das margens dos rios em nosso estado. Com investimentos significativos, vamos transformar áreas degradadas em locais de convivência e lazer para a população, como pistas de skate, praças, parques infantis, campos de futebol e academias ao ar livre. Nosso trabalho pelo desenvolvimento do Rio de Janeiro não para”, destacou.



O secretário de Meio Ambiente de Quissamã, Luiz Carlos Fonseca, também comentou sobre o impacto do projeto.



“O Limpa Rio Margens é um projeto muito relevante, pois complementa o trabalho que já estamos realizando com o Limpa Rio. A inclusão do Canal Campos-Macaé é uma oportunidade única para valorizar um canal histórico e transformar essa área em um espaço de lazer e convivência”, concluiu Luiz Carlos.

