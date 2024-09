Primeira rodada do Campeonato Municipal de Quissamã é marcada por jogos equilibrados no Estádio Antônio Carneiro da Silva - Foto: Divulgação

Primeira rodada do Campeonato Municipal de Quissamã é marcada por jogos equilibrados no Estádio Antônio Carneiro da SilvaFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 09:45

Quissamã - Quissamã deu o pontapé inicial, neste final de semana, ao Campeonato Municipal de Futebol Amador e Master. Os jogos da primeira rodada da categoria amador ocorreram no último sábado (14), no Estádio Municipal Antônio Carneiro da Silva, e já mostraram o equilíbrio das equipes na competição.

O subsecretário de Esporte e Juventude, Vinícius Ramos, destacou a importância do campeonato, que além de proporcionar entretenimento, fortalece a prática esportiva local. "Os atletas aguardam ansiosamente por essa competição, que já é uma tradição em nossa cidade. Temos 18 equipes inscritas entre as categorias veterano e amador, somando cerca de 500 atletas. A expectativa é de um grande campeonato, com jogos de alto nível e a participação da comunidade", afirmou.

A rodada de abertura foi marcada por empates. No primeiro jogo, Juventus e Palmerinha ficaram no 0 a 0. Na sequência, São Miguel e Machadinha empataram por 1 a 1, mantendo a disputa aberta desde o início.

O Campeonato Municipal de Futebol segue até o final do ano, com partidas aos sábados, a partir das 13h, e aos domingos, começando às 8h. A organização espera um grande público para prestigiar as equipes e torcer por seus times favoritos.