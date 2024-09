Marcelo Batista e Sabrine Pereira reforçam compromisso com políticas para as mulheres durante o Encontro de Mulheres em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2024 16:13 | Atualizado 20/09/2024 16:13

Quissamã - A Coligação Somos Quissamã realizou, na noite de quinta-feira (19), o "Encontro de Mulheres 11" para dialogar sobre as políticas públicas para as mulheres do município. O candidato a prefeito Marcelo Batista (PP); a candidata a vice Sabrine Pereira (PDT); os candidatos a vereador e vereadora receberam um grande público para destacar os progressos alcançados e as iniciativas em andamento para fortalecer a valorização e o suporte às mulheres quissamaenses.

Na lista de propostas estão a entrega de mais três creches (Piteiras, Machadinha e Barra do Furado) commais 360 vagas para 2025; implementação do Cartão Mulher Empreendedora; Criar a Casa da Mulher, que oferecerá cursos profissionalizantes, serviços integrados como apoio jurídico gratuito, atendimento psicológico e espaço para atividades físicas funcionais e musculação; e construir e implantar o Centro Educacional para Pessoas Autistas.

"Vamos avançar cada vez mais nas políticas de qualidade para as mulheres, ressaltando a importância das pautas que perpassam pela questão feminina. Estamos reafirmando esse compromisso, dando continuidade aos projetos de inclusão e respeito a todos", disse Marcelo Batista, ao lado da prefeita Fátima Pacheco.

Entre essas iniciativas realizadas nos últimos anos estão o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) Elisabeth da Conceição Barcellos Araújo, a Patrulha Maria da Penha, a Sala Girassol, o Núcleo Especializado de Atendimento ao Homem (NEAH), a Rede Pró-Mulher e o projeto Papo de Menina.

"Quissamã não pode retroceder; precisamos seguir avançando em diversas frentes, garantindo o bem-estar de todos. Estou muito honrada por ser escolhida para concorrer como vice ao lado de Marcelo, uma figura que, junto com a prefeita Fátima, contribuiu significativamente para nossa cidade”, ressaltou Sabrine Pereira.

A Coligação Somos Quissamã conta comPP / PDT / UNIÃO / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL(PT/PCdoB/PV).