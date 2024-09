Além das dívidas em âmbito municipal, Armando Carneiro também figura entre os maiores devedores do estado do Rio de Janeiro - Foto: Ilustração

Além das dívidas em âmbito municipal, Armando Carneiro também figura entre os maiores devedores do estado do Rio de JaneiroFoto: Ilustração

Publicado 25/09/2024 16:41

Quissamã - O atual candidato a prefeito de Quissamã, Armando Carneiro, é acusado de ser um dos maiores devedores do município. Durante sua gestão como ex-prefeito, Armando teria causado uma série de prejuízos aos cofres públicos, conforme revelam relatórios do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Esses órgãos de controle externo determinaram a inscrição do nome de Armando Carneiro na Dívida Ativa do Município, exigindo que ele devolvesse os recursos mal geridos. O valor total da dívida ultrapassa R$ 60 milhões, dos quais mais de R$ 9 milhões estão sendo cobrados judicialmente.

A gestão de Armando é marcada por denúncias de corrupção. Um dos exemplos mais emblemáticos é o caso dos projetos CANA I e CANA II, que tinham como objetivo impulsionar a agricultura e revitalizar a lavoura canavieira. O Tribunal de Contas identificou um dano de cerca de R$ 7 milhões, incluindo repasses financeiros para a compra de uma moenda industrial que nunca chegou ao município, sendo adquirida em nome de terceiros.

O histórico de dívidas de Armando Carneiro não se limita a Quissamã. No âmbito estadual, ele também é listado entre os maiores devedores do estado do Rio de Janeiro, ocupando a 152ª posição entre 915 devedores. No total, o ex-prefeito deve mais de R$ 1 milhão, distribuídos em pelo menos 56 certidões de dívida ativa. Esses montantes são resultado de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado, referentes a irregularidades apuradas em seus mandatos entre 2005 e 2012.

Outro lado - A equipe de reportagem enviou ao candidato Armando Carneiro uma série de perguntas relacionadas aos processos judiciais e dívidas ativas, tanto ajuizadas quanto não ajuizadas, envolvendo montantes significativos, como os R$ 7.000.000,00 da Ação Civil Pública pela revitalização da lavoura canavieira e os R$ 54.203.013,15 referentes a uma Tomada de Contas Especial.

No entanto, o candidato, em nota emitida, não respondeu diretamente às questões solicitadas. Em vez de esclarecer pontos específicos sobre os processos judiciais e dívidas, Carneiro optou por atacar o adversário na corrida eleitoral. Informou apenas que ele não possui condenação e que são processos levantados pela procuradoria da prefeitura.