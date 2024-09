Marcelo Batista (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Armando Carneiro (acima, à direita) e Simone Flores (abaixo, à direita) - Foto: Divulgação / Arte: Douglas Smmithy

Publicado 23/09/2024 13:44

Quissamã - A mais recente pesquisa eleitoral realizada pela Ágora Pesquisa em Quissamã, divulgada nesta segunda-feira (23), aponta que Marcelo Batista (PP), lidera a corrida pela prefeitura com 53% dos votos válidos. O levantamento foi feito entre os dias 21 e 22 de setembro de 2024 e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02100/2024.

Com uma margem de erro de 4,85% e um nível de confiança de 95%, a pesquisa entrevistou 400 eleitores, proporcionalmente distribuídos por idade, sexo e local de residência. Os resultados indicam que Armando Carneiro (PL), está em segundo lugar com 45% dos votos válidos, seguido de Simone Flores (REPUBLICANOS), que aparece com 2%.

Na intenção de voto estimulada, Marcelo Batista mantém a liderança com 48%, enquanto Armando Carneiro alcança 40%. Simone Flores aparece com 2% das intenções, e 6% dos eleitores optaram por votar branco ou nulo.

Quanto à rejeição dos candidatos, Simone Flores lidera com 39%, seguida por Marcelo Batista com 15% e Armando Carneiro com 12%. Um total de 34% dos eleitores se mostram indecisos ou afirmam que não votariam em nenhum dos candidatos.

A avaliação do governo atual, liderado pela prefeita Fátima Pacheco, também foi abordada na pesquisa. A administração tem 60% de aprovação, enquanto 33% dos entrevistados desaprovam o governo. Outros 7% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa foi conduzida por equipes treinadas e identificadas, utilizando dispositivos eletrônicos para a coleta de dados. Todo o processo seguiu os padrões estabelecidos pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), com auditorias internas e supervisão em campo para garantir a verificação e fiscalização dos dados.

NA INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA

Marcelo Batista.............48%

Armando Carneiro...... 40%

Simone Flores................2%

Branco ou nulo..............6%