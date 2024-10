Marcelo Batista e Sabrine Pereira ao lado da deputada Martha Rocha e da prefeita Fátima Pacheco durante reunião no Sítio Quissamã - Foto: Divulgação

02/10/2024

Quissamã - Na noite desta terça-feira (1), o candidato a prefeito de Quissamã, Marcelo Batista (PP), e sua candidata a vice, Sabrine Pereira (PDT), participaram de um importante encontro no bairro Sítio Quissamã. O evento contou com a presença da deputada estadual e presidente do PDT no Rio de Janeiro, Delegada Martha Rocha, e do presidente da Fundação Leonel Brizola, Léo Lupi. Também estiveram presentes a prefeita Fátima Pacheco, os 48 candidatos a vereador e vereadora da coligação, além do presidente do PDT Quissamã, João do Abacaxi.



Marcelo Batista reafirmou seu compromisso em continuar priorizando todas as áreas da administração pública, com especial atenção para a educação, em sintonia com o legado do ex-governador Leonel Brizola, um dos fundadores do PDT. O candidato ressaltou que, nos últimos oito anos, ao lado da prefeita Fátima Pacheco, o município investiu fortemente na construção e reforma de escolas e creches. "Estamos construindo duas novas creches e duas escolas, além de termos cinco unidades de ensino funcionando em tempo integral. Nossa meta é expandir ainda mais esse modelo, especialmente com o Centrinho, voltado para a educação inclusiva", declarou.

A deputada Martha Rocha enalteceu as políticas educacionais implementadas em Quissamã e destacou o valor histórico que o PDT dá à educação. "A educação sempre foi uma bandeira do nosso partido. Ver o comprometimento de Marcelo e Fátima com essa área é motivo de orgulho. Através da educação, transformamos a realidade de nossas crianças e jovens", afirmou a deputada.



Léo Lupi, presidente da Fundação Leonel Brizola e representante do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou a continuidade do projeto de justiça social iniciado por Brizola. "Investir na educação pública de qualidade é o caminho para uma sociedade mais justa. O trabalho de Fátima e Marcelo segue essa visão e deve ser ampliado com Marcelo à frente da prefeitura", disse.



O encontro encerrou com Marcelo Batista reforçando sua visão de que a educação é a chave para o futuro de Quissamã. "Somente com educação de qualidade podemos construir uma cidade mais justa, com oportunidades para todos. Essa é a nossa missão", concluiu.



A Coligação Somos Quissamã, que apoia Marcelo e Sabrine, é formada por PP, PDT, UNIÃO, PSD, SOLIDARIEDADE, Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) e a Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCdoB/PV).











