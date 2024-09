Equipe de vôlei de Quissamã conquista pódio na Liga Interior de Vôlei do Rio de Janeiro em 2024 - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 17:36

Quissamã - Um ano repleto de pódios e vitórias. Assim tem sido o ano de 2024 para a equipe de vôlei feminina da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Quissamã.

No último sábado, 28, as mulheres de Quissamã fizeram história mais uma vez, ao vencerem a Liga Interior de Vôlei do Rio de Janeiro -LIV-RJ, na Etapa Barra de São João. O Quissamã chegou ao lugar mais alto do pódio após quatro partidas com vitórias contra o Friset (0x2), V4 (0x2), Mavericks (0x2) e Campos dos Goytacazes (1x2).

A ponteira Julia Andrade, uma dos destaques da equipe, falou da sequência de vitórias nas etapas da LIV-RJ. “Sábado foi mais que especial para o nosso time incrível, guerreiro e muito unido. Muito orgulho de fazer parte da família maravilhosa é que o Vôlei Quissamã! Vivemos um ano repleto de vitórias. E que venha 2025!”,ressaltou.