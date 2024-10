Alexandra Moreira e o deputado Filippe Poubel durante evento de campanha, cujo material promocional resultou em penalização por irregularidades. - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/10/2024 07:41 | Atualizado 03/10/2024 07:45

Quissamã - A Justiça Eleitoral multou em R$ 5 mil a vereador de Quissamã e candidata a reeleição, Alexandra Moreira, por propaganda irregular mediante distribuição de panfletos, que foram aprendidos. A candidata do PL distribuiu o material, em que aparece ao lado do deputado estadual Filippe Poubel (PL), com palavras ofensivas ao atual governo, como “quadrilha” e “corrupção”. Alexandra é esposa de Armando Carneiro (PL), candidato a prefeito no município.

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido contido na presente Representação para condenar a representada Alexandra Moreira Carvalho Gomes a multa no valor mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 57-D, §2o, da Lei 9504/97”, escreveu o juiz eleitoral Renan Pereira Ferrari em sua decisão publicada quarta-feira (2).

Em setembro, atendendo a denúncia da coligação Somos Quissamã, a Justiça Eleitoral determinou a busca e apreensão no comitê eleitoral de Alexandra. A decisão judicial ressalta que a propaganda “contribui para reforçar a impressão de que os adversários políticos da representada estariam envolvidos em atividades criminosas, o que fere diretamente os princípios da lisura e da boa-fé que devem nortear o processo eleitoral”.