Publicado 04/10/2024 14:04

Quissamã - O candidato a prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, entrou na reta final da campanha com um grande comício no bairro Sítio Quissamã, Nesta quinta-feira (3), reunindo uma multidão de apoiadores. Ao seu lado estavam sua vice, Sabrine Pereira, a prefeita Fátima Pacheco e candidatos a vereador da coligação Somos Quissamã, composta pelos partidos PP, PDT, União, PSD, Solidariedade, além das federações PSDB-Cidadania e FE Brasil (PT, PCdoB e PV). Nesta sexta (4), a partir das 14h, está marcada a carreata com saída às 14h, com concentração no trevo da usina.



Durante o discurso, Marcelo enfatizou o quanto a união tem sido decisiva para o progresso da cidade. “Esta é a verdadeira festa da democracia, a festa de quem trabalha por Quissamã e faz a diferença. Ver que, ao longo deste período, nossa cidade se tornou uma referência no Estado do Rio é motivo de orgulho. Alcançamos excelência em áreas como desenvolvimento econômico, saúde, assistência social, educação, entre outras. Sabemos que ainda há muito por fazer. Com essa união e determinação, no dia 6 faremos a maior celebração que Quissamã já presenciou”, afirmou o candidato.

Sabrine Pereira, candidata a vice-prefeita, agradeceu o apoio recebido ao longo da campanha. “Só tenho a agradecer a todos que estão conosco desde o início desta jornada, sempre com muita empatia e respeito. Estamos muito próximos de definir o futuro de Quissamã: se queremos retroceder ou seguir avançando. Desde 2017, temos trabalhado intensamente, conquistando uma saúde de referência e premiada. Vamos continuar avançando cada vez mais”, declarou.



Já a prefeita Fátima Pacheco falou sobre a responsabilidade que o eleitor terá no próximo domingo (6). "Hoje, estamos focados no futuro. As famílias, mães e pais, querem uma educação de qualidade, emprego para os jovens e uma saúde de excelência que atenda a todos. A decisão deste domingo não é qualquer decisão, é sobre manter Quissamã no caminho das conquistas", comentou.

