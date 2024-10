Marcelo Batista (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Armando Carneiro (acima, à direita) e Simone Flores (abaixo, à direita) - Foto: Divulgação - Arte: Douglas Smmithy

Marcelo Batista (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Armando Carneiro (acima, à direita) e Simone Flores (abaixo, à direita)Foto: Divulgação - Arte: Douglas Smmithy

Publicado 05/10/2024 07:00 | Atualizado 05/10/2024 07:07

Quissamã - Uma pesquisa eleitoral conduzida pela Ágora Pesquisa entre os dias 1º e 3 de outubro de 2024 apresenta os primeiros dados sobre a intenção de votos para a Prefeitura de Quissamã. O estudo entrevistou 300 eleitores, obedecendo à distribuição proporcional em idade, sexo e local de moradia, com uma margem de erro de 5,62% e um nível de confiança de 95%.



Na modalidade espontânea, onde não são apresentadas opções de candidatos, Marcelo Batista surge com 44% das intenções de voto, consolidando sua liderança. Armando Carneiro aparece logo em seguida com 40%, enquanto Simone Flores alcança 2%, e tanto André quanto Fátima registram 0,5% cada. Votos brancos ou nulos somam 1%, e 17% dos eleitores declararam-se indecisos ou não souberam responder (NS/NR).

No cenário estimulado, em que os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos, Marcelo Batista amplia sua vantagem, atingindo 49% das intenções de voto. Armando Carneiro mantém os 40%, e Simone Flores permanece com 2%. O percentual de votos brancos ou nulos chega a 4%, enquanto 5% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder.



Considerando os votos válidos, Marcelo Batista atinge 54%, Armando Carneiro 44% e Simone Flores 2%. A pesquisa também levantou os índices de rejeição dos candidatos. Simone Flores registra a maior rejeição, com 30% dos eleitores afirmando que não votariam nela. Armando Carneiro e Marcelo Batista possuem rejeições de 16% e 15%, respectivamente. O índice de eleitores que não rejeitam nenhum candidato ou que não souberam responder (NS/NR) soma 39%.



No tocante à avaliação da gestão da prefeita Fátima Pacheco, 58% dos entrevistados afirmam aprovar seu governo, enquanto 31% desaprovam. Outros 11% dos eleitores se declararam indecisos ou não opinaram. A pesquisa foi registrada sob o número TSE RJ-00785/2024.



INTENÇÃO DE VOTOS VÁLIDOS:

Marcelo Batista......... 54%

Armando Carneiro..... 44%

Simone Flores.............. 2%



INTENÇÃO DE VOTOS – ESPONTÂNEA:

Marcelo Batista...................... 44%

Armando Carneiro..................40%

Simone Flores..........................1%

André.......................................0,5%

Fátima......................................0,5%

Brancos ou nulos.....................1%

Eleitores indecisos...................17%



INTENÇÃO DE VOTOS – ESTIMULADA:

Marcelo Batista .................49%

Armando Carneiro ............40%

Simone Flores .....................2%

Branco ou nulo....................4%

NS/NR..................................5%