Igreja no Lagomar é furtada duas vezes em oito dias, em meio a onda de vandalismo no bairroFoto: Ilustração

Publicado 01/10/2024 10:20

Macaé - A comunidade do bairro Lagomar, em Macaé, tem sido palco de uma série de crimes que vem preocupando os moradores. Além das escolas Maria Angélica e Neuza Maria, que foram invadidas e depredadas recentemente, uma igreja localizada na rua W24 foi furtada duas vezes em um intervalo de apenas oito dias. A crescente onda de vandalismo tem gerado grande repercussão nas redes sociais, levantando debates sobre a segurança no bairro.



Moradores expressaram indignação e medo nas plataformas digitais. "Que triste! O que está acontecendo em Lagomar? Trabalho na W28 e estou chocada com essa onda de vandalismo!", comentou uma internauta. Outro usuário sugeriu que o aumento dos crimes pode estar relacionado à proximidade das eleições. "Estranho isso acontecendo agora, perto das eleições", escreveu.

Outros moradores expressaram preocupação com os rumos da sociedade. "Onde esse mundo vai parar? Biblicamente falando, os dias estão cada vez piores, com as pessoas cometendo o mal... Volta, Jesus!", desabafou um morador.



Os casos estão sendo investigados pelas autoridades, enquanto a comunidade espera por respostas e ações que possam frear essa onda de violência.