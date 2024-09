Atletas do CT Israel Ferreira celebram conquistas no Campeonato Brasileiro de Judô, com 6 ouros para Macaé - Foto: Divulgação

Atletas do CT Israel Ferreira celebram conquistas no Campeonato Brasileiro de Judô, com 6 ouros para MacaéFoto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 15:29

Macaé - No sábado (28), foi de celebração para o esporte macaense. No Campeonato Brasileiro de Judô, realizado no Rio de Janeiro, o Centro de Treinamento Israel Ferreira fez bonito e garantiu um desempenho impressionante. Nove atletas da cidade representaram Macaé com maestria, conquistando um total de 06 medalhas de ouro, 02 de prata e 01 de bronze.

O CT Israel Ferreira, que já vem se destacando ao longo do ano, continua sua trajetória de sucesso. Em 2024, o centro já soma 100 medalhas de ouro, além de cinturões, troféus e títulos que reafirmam sua força e importância no cenário esportivo local e nacional.