Policiais apreendem drogas e moto usada para transporte de entorpecentes em operação no bairro Cajueiros - Foto: Divulgação

Policiais apreendem drogas e moto usada para transporte de entorpecentes em operação no bairro CajueirosFoto: Divulgação

Publicado 02/10/2024 10:49

Macaé - Durante patrulhamento de rotina na Rua Jandira Perlingeiro, no bairro Cajueiros, em Macaé, agentes da Polícia Militar detiveram três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu após uma denúncia anônima que informava sobre a atuação de traficantes na região, ligados à facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA). Segundo a denúncia, os criminosos utilizavam uma motocicleta preta, modelo Twister, para transportar drogas de um terreno baldio próximo ao local de venda.

Os policiais se deslocaram até o ponto indicado e encontraram três homens com as características descritas na denúncia. Durante a abordagem, foram localizados com Ronaldo de Oliveira Lopes um pino de cocaína e uma pequena quantia em dinheiro. Os outros dois suspeitos, Thiago Melquiades Oliveira de Vasconcelos e Caio Antônio, estavam com pequenas quantidades de dinheiro e a chave da motocicleta mencionada.

Seguindo a investigação, a equipe realizou buscas no terreno baldio citado, onde encontraram duas sacolas contendo entorpecentes. Em uma delas, estavam 10 pinos de cocaína (aproximadamente 20 gramas) e 35 pedras de crack. Na outra, foram encontrados mais 12 pinos de cocaína (cerca de 24 gramas).

Todos os envolvidos foram conduzidos à 123ª Delegacia de Polícia para as devidas providências. As câmeras corporais dos policiais registraram toda a ação, garantindo transparência no procedimento. Após a apreciação da autoridade policial, os três homens permaneceram presos, e todo o material foi apreendido.