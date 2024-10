Empresas de Macaé abrem oportunidades para técnicos e caldeireiros com atuação onshore e offshore - Foto: Ilustração

Publicado 02/10/2024 11:35 | Atualizado 02/10/2024 11:35

Macaé - Duas empresas localizadas em Macaé estão com vagas abertas para profissionais nas áreas de Segurança do Trabalho e Caldeiraria. As oportunidades abrangem tanto o ambiente offshore quanto onshore e oferecem benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação e seguro de vida.

Para a posição de Técnico de Segurança do Trabalho, o trabalho será offshore, exigindo que os candidatos possuam registro ativo no MTE e treinamentos completos em CBSP e T-Huet. Além disso, é necessário ter experiência em ministrar cursos de normas de segurança como NR-12, NR-33, NR-36 e NR-37. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas.cemaltreinamentos@gmail.com. A empresa está localizada na Rua Benedito Peixoto, 75, Centro, Macaé.

A vaga de Caldeireiro, por outro lado, é para atuação onshore, também em Macaé. Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação e seguro de vida. Os candidatos podem enviar seus currículos para o e-mail curriculos@gruposiao.com ou entrar em contato pelo telefone (22) 99857-7423. A empresa está situada na Rua José Recoder, 364, Parque Aeroporto, Macaé.

As vagas estão abertas até o preenchimento completo, e os candidatos devem atender aos requisitos específicos de cada função para concorrer.