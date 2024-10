As causas do acidente ainda estão sendo apuradas - Foto: Reprodução

As causas do acidente ainda estão sendo apuradasFoto: Reprodução

Publicado 03/10/2024 10:14

Macaé - Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na manhã desta quinta-feira (3), na Avenida Atlântica, em Macaé, nas proximidades do Clube Cidade do Sol. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas o tráfego na região precisou ser parcialmente interrompido para o atendimento da ocorrência.

Além disso, motoristas continuam enfrentando dificuldades no trecho da BR-101, na altura do km 209, em Casimiro de Abreu, onde duas carretas colidiram na manhã de ontem (2). Até o momento, 24 horas após o acidente, os veículos ainda não foram removidos, causando transtornos aos motoristas que precisam utilizar a via. O tráfego está sendo desviado por um acostamento improvisado, passando pela grama, o que tem tornado a condução ainda mais difícil.

Um vídeo gravado por um caminhoneiro, publicado na manhã desta quinta-feira (3), mostra a dificuldade enfrentada pelos condutores que trafegam no local, com o fluxo de veículos bastante lento e prejudicado. Até a publicação desta matéria, os responsáveis pela remoção das carretas não haviam comparecido ao local para resolver a situação, prolongando o problema e afetando quem transita pela região.