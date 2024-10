Nilze Carvalho se apresenta no Teatro Firjan SESI Macaé em outubro, com repertório do álbum "Nos Combates da Vida" - Foto: Ilustração

Nilze Carvalho se apresenta no Teatro Firjan SESI Macaé em outubro, com repertório do álbum "Nos Combates da Vida"Foto: Ilustração

Publicado 03/10/2024 10:26

Macaé - A programação de outubro no Teatro Firjan SESI Macaé está repleta de atrações para todos os públicos, incluindo shows musicais, teatro adulto e espetáculos infantis. Um dos destaques é o show da cantora e instrumentista Nilze Carvalho, que sobe ao palco no dia 17 de outubro, trazendo sucessos do seu mais recente álbum "Nos Combates da Vida", onde celebra 45 anos de carreira. Além da apresentação, o público também poderá conferir a peça "Ninas", inspirada na vida da icônica artista e ativista norte-americana Nina Simone, no dia 24 de outubro.

Outro grande momento da programação será o espetáculo infantil "A Menina Akili e Seu Tambor", no dia 21 de outubro, exclusivo para alunos da Firjan SESI. A peça, que narra a jornada de uma menina africana em busca de se tornar uma contadora de histórias, explora valores de amizade, amor e ancestralidade africana, proporcionando uma experiência rica para as crianças.

Os ingressos para todas as atrações podem ser adquiridos na bilheteria ou pelo site oficial da Firjan SESI, e a programação completa está disponível no Guia de Cultura da instituição e em suas redes sociais.