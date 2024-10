Outras vias também serão bloqueadas para o trânsito - Foto: Douglas Smmithy

Outras vias também serão bloqueadas para o trânsitoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/10/2024 13:17

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé anunciou mudanças no trânsito e no transporte público que entrarão em vigor no domingo (6), dia das eleições. Para garantir a segurança e o bom andamento do processo eleitoral, vias no Centro da cidade, especialmente nas proximidades das Zonas Eleitorais 109ª e 254ª, serão interditadas. Essas interdições visam otimizar o tráfego de eleitores e evitar o estacionamento irregular.

A partir das 6h da manhã, será proibido o estacionamento de veículos em frente aos colégios eleitorais, que estarão devidamente sinalizados para informar a população. Os motoristas são orientados a estacionar seus carros em locais mais afastados desses pontos de votação. Além disso, a Rua Visconde de Quissamã sofrerá alterações, sendo interditada entre as Ruas Tenente Coronel Amado e Télio Barreto, bem como entre Télio Barreto e Governador Roberto Silveira.

Outras vias também serão bloqueadas para o trânsito, como a Rua Conde de Araruama, entre as Ruas Velho Campos e Visconde de Quissamã, e a Rua Francisco Portela, entre as Ruas Marechal Deodoro e Antero Perlingeiro. Essas alterações estarão em vigor durante todo o período das eleições, até que o processo seja concluído.

Em relação ao transporte público, a boa notícia é que ele será gratuito no domingo, das 6h às 19h. Os ônibus irão operar normalmente, como em dias úteis, para garantir que todos os eleitores possam chegar aos seus locais de votação com facilidade. É importante ressaltar que, mesmo com a gratuidade, o acesso aos ônibus e terminais deverá ser feito normalmente, através das roletas, sem custo.