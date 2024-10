Colaboradores participam de ações voltadas ao bem-estar e à saúde mental durante o Setembro Amarelo - Foto: Ilustração

Colaboradores participam de ações voltadas ao bem-estar e à saúde mental durante o Setembro AmareloFoto: Ilustração

Publicado 04/10/2024 09:40

Macaé - Com o avanço do mercado offshore, não só a tecnologia e a infraestrutura evoluíram, mas também as iniciativas focadas no bem-estar dos trabalhadores. Empresas do setor têm investido em programas que vão além das operações diárias, abrangendo ações voltadas para a saúde e qualidade de vida de seus colaboradores, que enfrentam longas jornadas e condições de trabalho desafiadoras.

Neste contexto, a empresa Oceânica especializada em integridade de ativos de óleo e gás realizou importantes campanhas durante o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio. O foco foi a conscientização sobre a importância da saúde mental e física no ambiente offshore, promovendo mais bem-estar e melhor qualidade de vida para seus colaboradores.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), realizada entre os dias 24 e 27 de setembro, foi totalmente online e abordou o tema “Viver Bem”. Com enfoque em quatro pilares – alimentação saudável, saúde mental, cuidados com o corpo e saúde emocional – o evento trouxe palestras e conteúdos educativos, além de desafios voltados para a promoção de hábitos saudáveis. Entre as atividades, os funcionários participaram dos desafios "Viver Bem" e "Alimentação Saudável", além de concorrerem a prêmios como caixas de som, fones de ouvido sem fio e kits esportivos.

Além da SIPAT, a empresa organizou, nos dias 11 e 12 de setembro, palestras conduzidas pela psicóloga Isabel Cristina Martins. Os temas abordados foram “Consultar o psicólogo? Eu?” e “Suicídio: o que eu tenho a ver com isso?”, levando informações valiosas aos colaboradores sobre a importância de cuidar da saúde mental e reconhecer sinais de alerta em si mesmos e nos colegas.

Fabiana Boquimpani, diretora da área de Gente e Gestão da empresa Oceânica, destacou a importância das campanhas: "A segurança e a saúde dos nossos colaboradores são prioridade. Valorizamos uma cultura que promova esses cuidados, e nossas iniciativas reforçam o compromisso com a saúde mental e física. Isso faz parte de nossos valores e das nossas práticas de ESG, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e acolhedor."