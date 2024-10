Material apreendido em operação no bairro Aeroporto, Macaé - Foto: Divulgação

Material apreendido em operação no bairro Aeroporto, MacaéFoto: Divulgação

Publicado 04/10/2024 10:06

Macaé - Na tarde desta quinta-feira (03), a Polícia Militar de Macaé realizou a prisão de um homem envolvido com o tráfico de drogas na Rua Antônio Agostinho Ferreira, no bairro Aeroporto. A guarnição, após receber informações sobre a atividade criminosa no local, iniciou um patrulhamento na região, onde avistou um suspeito mexendo em uma lixeira.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou sair rapidamente, mas foi imediatamente abordado pela equipe. Durante a revista pessoal, foi encontrado um pino de cocaína em sua posse. Ao realizar uma busca na lixeira, de onde o homem havia tentado se afastar, os policiais localizaram uma sacola contendo 14 buchas de maconha e 7 pinos de cocaína.



Material apreendido em operação no bairro Aeroporto, Macaé Foto: Divulgação O suspeito, que seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição das autoridades. A operação reforça o compromisso da polícia em coibir o tráfico de drogas na cidade.