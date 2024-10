Produtos furtados pela acusada no mercado J. Pavani, no bairro Visconde de Araújo - Foto: Reprodução

Publicado 04/10/2024 09:54

Macaé - Na tarde desta quinta-feira (03), uma mulher foi presa em flagrante após furtar produtos do mercado J. Pavani, localizado na Rua Evaldo Costa, bairro Visconde de Araújo, em Macaé. A guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, fez contato com a equipe de segurança e o gerente do estabelecimento, que confirmaram o crime.

Os produtos furtados incluíam 1 condicionador e 1 shampoo da marca Eudora, 1 creatina da marca Max Titanium, 1 iogurte proteico Yopro de 15g, e 2 protetores labiais da marca Isacare, totalizando o valor de R$ 214,45. A acusada, que havia sido liberada do sistema prisional há dois dias, onde cumpria pena por outro furto, desta vez nas Lojas Americanas, foi detida pela segurança do mercado.



