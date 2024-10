Efetivo do 32º BPM pronto para garantir a segurança nos seis municípios durante o pleito eleitoral deste domingo - Foto: Divulgação

Publicado 05/10/2024 08:48

Macaé - As eleições municipais de 2024, marcadas para este domingo (6), terão o apoio de uma grande operação de segurança realizada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM). A ação será implementada em 174 locais de votação distribuídos pelos seis municípios sob a responsabilidade do batalhão: Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus.

Para assegurar um pleito tranquilo e protegido, o 32º BPM contará com o reforço de policiais do 6º Comando de Policiamento de Área (6º CPA), ampliando o efetivo para monitorar as atividades eleitorais e prevenir eventuais incidentes. O planejamento estratégico da operação inclui a presença constante de policiais em todos os pontos de votação, visando garantir que o processo ocorra de forma pacífica e organizada.

Além da segurança nos locais de votação, o patrulhamento será intensificado nas áreas próximas, em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para reforçar a fiscalização de possíveis crimes eleitorais. A operação busca proporcionar maior tranquilidade e confiança aos eleitores que se dirigem às urnas, evitando quaisquer tumultos ou irregularidades.

O 32º BPM também destacou que a atuação será reforçada em áreas de maior fluxo e regiões consideradas mais vulneráveis, com a utilização do serviço de inteligência para garantir a plena segurança no processo eleitoral.

A Polícia Militar orienta os eleitores a seguir as normas eleitorais e, caso observem qualquer comportamento suspeito, a procurarem imediatamente os agentes de segurança que estarão nos locais de votação.