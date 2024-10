O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, votou no final da manhã deste domingo (6) em uma escola no Miramar, ao lado do vice, Fabiano Paschoal. - Foto: Divulgação

Publicado 06/10/2024 20:06

Macaé – O candidato Welberth Rezende, do partido Cidadania, foi eleito prefeito de Macaé no primeiro turno das eleições municipais de 2024, alcançando uma vitória histórica. Com 111.664 votos, representando 85,62% dos votos válidos, Welberth estabeleceu um novo recorde, tornando-se o prefeito mais votado da história da cidade. A expressiva vantagem sobre os demais candidatos, Dr. Aluizio (PDT), que obteve 8,04%, e Felício Laterça (PP), com 3,07%, confirma a aprovação maciça da população macaense ao seu projeto político.

A vitória de Welberth Rezende não apenas simboliza a consolidação de sua liderança local, mas também evidencia uma força crescente que pode projetá-lo como uma liderança regional de destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. O apoio avassalador que recebeu nas urnas sugere um mandato com amplo respaldo popular, criando oportunidades para que o novo prefeito amplie sua influência política para além dos limites municipais.

Com um discurso focado na continuidade e expansão dos avanços que Macaé tem conquistado, Welberth destacou o fortalecimento da saúde, da educação e a geração de empregos como suas principais metas. Ele também enfatizou a importância de promover o desenvolvimento sustentável, aliando o crescimento econômico ao respeito ao meio ambiente, aproveitando as potencialidades da região e reforçando a vocação da cidade como capital do petróleo.

A vitória histórica de Welberth Rezende reflete o desejo de estabilidade e progresso por parte da população. Em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da vitória, Welberth agradeceu aos eleitores e se comprometeu a honrar cada voto com trabalho e dedicação. Ele também destacou a importância da união entre os municípios vizinhos para fortalecer a região, apontando para a necessidade de uma atuação conjunta que promova o crescimento econômico e social de todo o Norte Fluminense.

Com essa vitória, Welberth se torna uma figura chave no cenário político regional, e há expectativas de que ele assuma um papel de destaque na articulação de projetos que beneficiem não apenas Macaé, mas todo o estado do Rio de Janeiro. Sua ascensão política, com a maior votação já registrada no município, posiciona-o como um potencial líder regional, capaz de influenciar os rumos políticos e econômicos de todo estado.