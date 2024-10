Suspeito de tráfico é preso em Macaé com 6 pedras de crack enterradas na areia. Polícia Militar intensifica ações de combate ao tráfico na cidade - Foto: Reprodução

Publicado 05/10/2024 09:10

Macaé - A Polícia Militar de Macaé realizou mais uma prisão por tráfico de drogas nesta sexta-feira (4), na Avenida Fábio Franco. Durante patrulhamento, uma equipe da PM notou a atitude suspeita de um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir. No entanto, ele foi rapidamente alcançado pelos policiais.



Durante a revista pessoal, os agentes encontraram com o suspeito R$ 30 em espécie e um celular Samsung branco. No entanto, o que chamou a atenção da guarnição foram as mãos do homem, que estavam sujas de areia. Ao verificar o local, a polícia descobriu que o suspeito havia enterrado 6 pedras de crack, totalizando 12 gramas da droga.



O indivíduo foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece preso à disposição da Justiça.



Foto: Divulgação