Publicado 07/10/2024 11:58 | Atualizado 07/10/2024 13:00

Macaé - O projeto "Cinema de Jovens Promessas de Macaé" está abrindo as portas para novos talentos no campo do audiovisual. A iniciativa, que oferece aulas gratuitas e práticas, tem como objetivo capacitar jovens no universo cinematográfico, desde a elaboração de roteiros até a pós-produção. Durante o curso, os alunos terão a oportunidade de desenvolver curtas-metragens que reflitam a identidade cultural de Macaé, sendo acompanhados pelo professor em todas as etapas, desde a concepção das ideias até a exibição final.



Com inscrições abertas até o dia 18 de outubro, as aulas começam em 21 de outubro e acontecerão todas as segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, na Associação de Capoeira Raízes de Aruanda, no bairro Sol e Mar. Interessados podem se inscrever através do Instagram oficial do projeto: @cinemajpdemacae.



Bará, idealizador do projeto, explica que a iniciativa busca fomentar o cinema entre os jovens de Macaé, promovendo o desenvolvimento de talentos emergentes. “Queremos criar uma plataforma inclusiva para jovens que têm o desejo de contar suas histórias através do cinema, dando a eles a oportunidade de aprendizado prático e troca de experiências.”

As aulas serão ministradas pelo cineasta João Eliel, que vê no projeto uma chance de transformar a vida dos participantes, assim como projetos culturais fizeram por ele no início de sua carreira. “Esse tipo de iniciativa pode ser o primeiro passo para a construção de uma trajetória profissional no audiovisual. Vamos incentivar a criação de narrativas que documentem Macaé, unindo criatividade e técnica para dar voz aos jovens”, afirmou João.



Os alunos terão contato com equipamentos audiovisuais e realizarão exercícios práticos voltados para a criação de curtas-metragens. As produções serão exibidas em espaços culturais da cidade, proporcionando aos jovens visibilidade e reconhecimento.



Além de promover a profissionalização, o projeto também visa a valorização da história e cultura local. “Os curtas produzidos serão registros vivos das narrativas que moldam a identidade de Macaé”, comenta Bará.











