Trabalhos de saneamento avançam nas ruas da Aroeira, trazendo melhorias para o bairro - Foto: Divulgação

Publicado 07/10/2024 12:30

Macaé - A Aroeira, um dos bairros mais populosos de Macaé, está recebendo importantes intervenções em sua infraestrutura de saneamento, beneficiando diretamente mais de 30 mil moradores. As obras, que fazem parte de um plano de melhoria no sistema de coleta e tratamento de esgoto, avançam pelas principais ruas do bairro, com impacto temporário no trânsito. As ações buscam garantir que o esgoto gerado na região seja adequadamente tratado antes de retornar ao meio ambiente.

Durante esta semana, os trabalhos estão concentrados na Rua Luis Alves de Lima e Silva, entre as vias Rubens de Moraes e Louis Pasteur, onde o trânsito está operando no sistema "pare e siga" para permitir o andamento das obras sem comprometer a segurança de quem transita pela região. Além disso, a Rua Francisco Alves Machado, a partir da Otto Pacheco, sentido Alcides Mourão, está interditada temporariamente para a instalação de redes de esgoto.

Já na Otto Pacheco, entre as ruas Alzira Maria da Silva Guimarães e Alcebíades de Azevedo, as intervenções continuam, alterando o fluxo local enquanto as equipes avançam na implementação das tubulações. As obras de saneamento na Aroeira, apesar dos transtornos temporários, são vistas como um passo fundamental para garantir que a região tenha uma infraestrutura moderna e eficiente, voltada para o desenvolvimento sustentável do bairro.

As mudanças no trânsito foram planejadas para garantir a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos moradores, e as autoridades pedem paciência e colaboração da população. O objetivo é concluir o projeto o mais rápido possível, permitindo que a Aroeira tenha melhorias permanentes na qualidade de vida e na preservação ambiental.