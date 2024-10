Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, uma doença letal que pode afetar humanos - Foto: Ilustração

Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, uma doença letal que pode afetar humanosFoto: Ilustração

Publicado 07/10/2024 12:22

Macaé - A Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, promovida pela Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) da Secretaria de Saúde, prossegue na região serrana de Macaé durante o mês de outubro. Entre os dias 8 e 14 de outubro, as equipes de vacinação estarão atuando em diversas localidades, como Arraial do Sana, Frade, Óleo, Glicério e Córrego do Ouro, com o objetivo de imunizar os animais contra a raiva. A vacina é gratuita e essencial para proteger os pets e prevenir a transmissão da doença, que é fatal tanto para os animais quanto para os seres humanos.

Para quem reside na área urbana do município e não conseguiu vacinar seu animal durante o Dia D Estadual de Vacinação Antirrábica, realizado no dia 28 de setembro, a campanha ainda continua. Os moradores podem levar seus cães e gatos à Unidade Básica de Saúde (UBS) Animal, localizada no Parque de Exposições, que estará aplicando as vacinas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A vacinação antirrábica é a única forma eficaz de prevenir a raiva, uma doença que, quando transmitida, pode ser fatal para os humanos. A vacina deve ser aplicada anualmente em animais com mais de quatro meses de idade, que estejam saudáveis e acompanhados por um adulto responsável. Cães e gatos doentes, fêmeas que estão amamentando ou gestantes não devem ser vacinados.

A importância dessa campanha se reflete no cuidado com a saúde pública, visto que a raiva é uma zoonose que pode ser transmitida pela mordida de animais infectados. Por isso, a vacinação regular é fundamental para manter a doença sob controle e garantir a segurança tanto dos animais quanto das pessoas.

O cronograma de vacinação antirrábica na região serrana está programado da seguinte forma: 8 de outubro em Arraial do Sana, 9 de outubro no Frade, 10 de outubro no Óleo, 11 de outubro em Glicério, e 14 de outubro em Córrego do Ouro. A adesão à campanha é essencial para preservar a saúde dos animais e da população, contribuindo para a prevenção de uma doença letal.