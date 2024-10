Macaé volta ao segundo lugar em contratações no estado - Foto: Ilustração

Macaé volta ao segundo lugar em contratações no estado Foto: Ilustração

Publicado 07/10/2024 12:38

Macaé - Macaé voltou a se destacar no cenário de contratações no estado do Rio de Janeiro, ocupando o segundo lugar em número de novos postos de trabalho no mês de agosto, com um saldo positivo de 1.010 vagas. A indústria, que gerou 452 desses empregos, foi o principal motor desse crescimento, consolidando a cidade como um dos polos mais importantes para o mercado de trabalho fluminense. Os dados são da plataforma *Retratos Regionais* da Firjan, com base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Campos dos Goytacazes, outro município de destaque na região, ficou em 11º lugar no ranking estadual, com 246 novas vagas. Assim como em Macaé, a indústria também foi a responsável pelo maior número de contratações, somando 239 postos de trabalho, seguida pelo comércio, que adicionou 101 novos empregos.

Em Macaé, este foi o terceiro mês com maior geração de empregos no ano, ficando atrás apenas de junho, com 1.121 vagas, e março, com 1.229. Além da indústria, o setor de serviços, com 321 novas contratações, e o setor de construção, com 142, também contribuíram para o aumento do saldo de empregos na cidade. As atividades de apoio à extração de petróleo e gás foram as que mais abriram oportunidades, somando 230 novas vagas.

Francisco Roberto de Siqueira, presidente da Firjan Norte Fluminense, destacou a importância do setor industrial para a recuperação econômica da região. "Os dados recentes mostram que a indústria é um pilar essencial para a geração de empregos e a recuperação econômica. Em Macaé e em todo o estado do Rio, o crescimento nas contratações industriais não apenas impulsiona a economia local, mas também reflete a resiliência e a importância desse setor na criação de oportunidades de trabalho", afirmou.

No estado do Rio de Janeiro, o mês de agosto foi marcado pela criação de 18.600 novos postos de trabalho com carteira assinada, o maior desempenho desde março de 2024, quando foram abertas 23.700 vagas. Com esse resultado, o estado acumulou 119.794 novos empregos formais de janeiro a agosto, um crescimento de 14,4% em relação ao mesmo período de 2023.

O setor de serviços foi o maior responsável pelo saldo positivo, com 80.262 novas vagas no acumulado do ano. Em seguida, a indústria somou 36.148 novos empregos, o comércio reverteu os resultados negativos e gerou 1.234 novas vagas, e a agropecuária contribuiu com 1.055 novos postos.

Macaé se consolida como um dos principais polos de geração de empregos no estado, com destaque para o setor industrial