BRK promove oficina de currículo para capacitar jovens e facilitar o ingresso no mercado de trabalho em Macaé - Foto: Divulgação

BRK promove oficina de currículo para capacitar jovens e facilitar o ingresso no mercado de trabalho em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 08/10/2024 10:00 | Atualizado 08/10/2024 10:03

Macaé - Após o sucesso da primeira edição realizada na Aroeira, a BRK, concessionária responsável pela coleta e tratamento de esgoto em Macaé, vai promover mais uma "Oficina de Elaboração Curricular e Preparação para Entrevistas de Emprego". O evento, que conta com a parceria da Prefeitura, visa contribuir na preparação dos jovens para o mercado de trabalho, ampliando suas chances em processos seletivos e cadastros de reserva. A oficina acontecerá na quinta-feira (17), às 18h30, no Colégio Municipal Engenho da Praia.



As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de outubro pelo WhatsApp do Plantão Social da BRK, no número (22) 99878-0023, ou pelo e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br, informando nome completo, e-mail e telefone. Vale lembrar que as vagas são limitadas, e caso o número de inscritos seja atingido, o período de inscrição poderá ser encerrado antes do previsto.



A oficina será ministrada por Phaola Lemes, supervisora de RH da BRK. Serão abordados temas como "como elaborar um currículo sem experiência profissional" e "como se portar em uma entrevista de emprego", além de outras questões comuns entre os jovens que ainda não tiveram acesso ao mercado formal de trabalho. Após o treinamento, os participantes também receberão orientações sobre como se cadastrar no banco de talentos da própria concessionária, visando futuras oportunidades.



"A preparação para ocupar as vagas que surgem no mercado de trabalho é fundamental, desde a qualificação até a busca por oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. A oficina é uma excelente oportunidade para isso" explica Phaola, que é formada em Psicologia e pós-graduada em Gestão de Pessoas.



Glauco Simas, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Macaé, destacou o crescimento da cidade na oferta de vagas de emprego. Segundo ele, iniciativas que incentivam a entrada no mercado de trabalho, seja por políticas públicas ou ações privadas, são especialmente importantes para os jovens:



"O que estamos vendo é que o mercado está crescendo com esse hub de desenvolvimento em Macaé. Temos uma demanda reprimida de mais de cinquenta mil vagas, e a cidade é conhecida como a "Cidade da Energia". No entanto, só quem tem qualificação ocupa essas vagas. "O que o município, a BRK e outras empresas estão fazendo para incluir e incentivar quem busca o primeiro emprego é o caminho certo", afirmou o secretário.

BRK promove oficina de currículo para capacitar jovens e facilitar o ingresso no mercado de trabalho em Macaé Foto: Divulgação