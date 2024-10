Novos bancos e floreiras trazem charme e conforto às orlas de Macaé, valorizando os espaços públicos - Foto: Douglas Smmithy

Novos bancos e floreiras trazem charme e conforto às orlas de Macaé, valorizando os espaços públicosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 08/10/2024 09:38

Macaé - As orlas de Macaé estão ganhando um novo visual, graças ao trabalho da Secretaria Adjunta de Serviços Públicos, que iniciou a instalação de novos bancos e floreiras. O projeto começou pela Orla dos Cavaleiros e será expandido para outras áreas da cidade, oferecendo mais conforto e beleza tanto para os moradores quanto para os turistas.

Novos bancos e floreiras trazem charme e conforto às orlas de Macaé, valorizando os espaços públicos Foto: Douglas Smmithy

Novos bancos e floreiras trazem charme e conforto às orlas de Macaé, valorizando os espaços públicos Foto: Douglas Smmithy

As floreiras são fabricadas em concreto de alta resistência, com detalhes em aço e acabamento decorativo de areia. Cada uma tem 65 cm de altura e pesa impressionantes 500 kg, contendo plantas como Clusia, Lantana amarela e a palmeira Jerivá, que ajudam a compor uma paisagem diversificada e atrativa. Além disso, os vasos possuem uma faixa decorativa pintada e um furo de drenagem, garantindo a durabilidade e a manutenção das plantas.Rodrigo Silva, Secretário Adjunto de Serviços Públicos, comentou sobre a importância do projeto: "Estamos trabalhando para que a cidade esteja cada vez mais bonita e funcional, tanto para os macaenses quanto para os visitantes. Contamos com o apoio da população para preservar esses novos espaços."A população já está percebendo os efeitos da revitalização. Maria do Carmo, residente da cidade, disse: "A cidade está mais bonita a cada dia. Espero que todos valorizem essas melhorias e cuidem bem dos espaços." Outro morador, Cláudio Lourenço, também elogiou a iniciativa: "Esses bancos e floreiras deram um charme extra à orla. Agora temos mais lugares para sentar, relaxar e aproveitar a paisagem."