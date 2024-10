Candidatos consultam locais de prova para o concurso público da Prefeitura de Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 08/10/2024 10:17

Macaé - Os candidatos que desejam conquistar uma vaga no concurso público da Prefeitura de Macaé têm uma importante atualização: os locais e horários das provas já foram divulgados. As avaliações ocorrerão no próximo domingo (13), em diferentes localidades, incluindo Macaé, Campos dos Goytacazes e na cidade do Rio de Janeiro. Para facilitar o acesso, a lista com todas as informações pode ser consultada no site oficial da Prefeitura, na seção dedicada ao Concurso Público.

Além disso, aqueles que buscam mais detalhes sobre o concurso podem entrar em contato através do telefone 0800 283 4628 ou pelo e-mail concurso.prefeiturademacae24@fgv.br. O concurso oferece vagas para diversas áreas da Administração Pública Municipal Direta de Macaé e para o Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, conhecido como Macaeprev. As informações detalhadas estão disponíveis nos editais específicos.

A expectativa é grande entre os candidatos, que agora devem se preparar adequadamente para o dia das provas, garantindo que estejam prontos para enfrentar esse importante desafio em busca de uma posição na administração pública.

